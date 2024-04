Sinner infastidito per la proposta di giocare a ping pong: "Io con voi..."

MONTECARLO - Jannik Sinner si sta preparando alla stagione sulla terra rossa che per lui comincerà settimana prossima al Masters 1000 di Montecarlo dove l'anno scorso fu sconfitto in semifinale da Rune. Il fresco vincitore di Miami è già arrivato nel Principato dove si sta allenando e durante l'ultima sessione è stato intercettato da "Le Iene". A fine allenamento l'inviato del programma Mediaset, Stefano Corti, invita Sinner a sfidarlo a ping pong: "Visto che sei iper-competitivo... allora abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro e allora tre colpi a ping pong" Jannik prima lo guarda, poi si avvia verso gli spogliatoi rispondendo: "No, no guarda... io con voi..."