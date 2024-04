Sinner, anche Djokovic si inchina: “Il migliore al mondo per distacco”

Novak Djokovic torna in campo a Montecarlo, dopo aver rinunciato a Miami, ma il n.1 del mondo ammette di non aspettarsi molto dal torneo che apre la stagione della terra rossa: semmai, usera' i campi del principato di Monaco per preparare gli appuntamenti principali della sua stagione, Roland Garros e soprattutto le Olimpiadi. "Le aspettative non sono molto alte - ha ammesso Djokovic, alla vigilia del via al Masters monegasco - I miei risultati qui negli anni precedenti non sono grandi. Si tratta di costruire il mio gioco per i campi in terra battuta. Voglio raggiungere il mio picco per Parigi, è lì che voglio giocare il mio miglior tennis: tutto il resto e' un bonus" ha continuato il serbo lanciando la sfida al nostro Sinner, che in passato ha dichiarato di volere una medaglia alle Olimpiadi.