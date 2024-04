Berrettini-Carballes Baena: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MARRAKECH (Marocco) - Dopo un anno e mezzo (Napoli) Matteo Berrettini torna in finale in un torneo del circuito Atp e lo farà a Marrakech (250) contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (numero 64 al mondo) nonché campione in in carica del torneo marocchino. Il tennista azzurro arriva al grande appuntamento dopo aver vinto in semifinale l’argentino Mariano Navone dopo 2 ore e mezza di battaglia che hanno mostrato un Berrettini combattivo ed in fiducia con i suoi colpi.

L'azzurro si è assicurato il ritorno nella Top 100: virtualmente è numero 95 con l'opportunità di salire all'84 in caso di conquista del trofeo.

Berrettini-Carballes Baena: diretta tv e steaming

La sfida tra Berrettini e Carballes Baena, valida per la finale del torneo Atp 250 di Marrakech (Marocco), è in programma domenica 7 aprile alle ore 16:00 sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Berrettini-Carballes Baena, i precedenti

Berrettini e Carballes Baena si sono affrontati 3 volte in carriera con Matteo che conduce per 2-1. Il tennista azzurro ha vinto l'ultimo incontro sul cemento di Napoli nel 2022, questo è il primo incontro sulla terra rossa.