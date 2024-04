Alcaraz clamoroso, problema al braccio destro: si teme per Montecarlo

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Ci sono forti dubbi in merito alle condizioni di Carlos Alcaraz , a due giorni dal debutto al Masters 1000 di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il fuoriclasse spagnolo, appena superato da Jannik Sinner al secondo posto della classifica mondiale dietro Novak Djokovic, in un video pubblicato dal giornalista sportivo Germán R. Abril sul proprio account X, appare vistosamente fasciato nella zona dell'avanbraccio destro . Qualche smorfia, qualche risposta non perfetta al proprio allenatore Juan Carlos Ferrero e lo stop forzato alla seduta di allenamento.

Alcaraz, il rapporto con Montecarlo

Lo stop all'allenamento, secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbe soltanto precauzionale e non dovuto a complicazioni fisiche. Quel che è certo è che il forte tennista murciano, ancora una volta, arriva a Montecarlo in non perfette condizioni. Basti pensare che al Masters monegasco ha disputato, in carriera, un solo incontro: nel 2022, fresco di successo a Miami e perdendo all'esordio contro lo statunitense Sebastian Korda. Lo scorso anno, invece, era stato costretto al forfait dopo il Sunshine Double a causa dei dolori muscolari avvertiti all'altezza della colonna vertebrale uniti ad altri problemi alla mano sinistra.