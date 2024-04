Sinner, quando gioca a Montecarlo: avversario, orario e dove vederlo in tv

Jannik Sinner, grazie al secondo posto nel seed, inizierà il Monte Carlo Masters 2024 direttamente dal secondo turno e incontrerà il vincente del match tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina. Non sarà però l'unico italiano in campo a Roccabruna, tra quelli ammessi di diritto al tabellone principale. Lorenzo Musetti, sorteggiato nella parte del tabellone in cui la testa di serie è Novak Djokovic, al primo turno affronterà lo statunitense Taylor Fritz. Un eventuale match contro il numero 1 al mondo sarebbe possibile solo al terzo turno.