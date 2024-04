"È solo l'inizio": Berrettini fa di nuovo sognare il tennis azzurro

Matteo Berrettini è tornato. Il tennista romano ha conquistato il torneo di Marrakech imponendosi in finale su Carballes Baena . Berrettini si è reso protagonista di una prova convincente archiviando la finale in due set con il risultato finale di 7-5 6-2. Al termine della sfida il classe 1996, tornato da poco a giocare con costanza dopo tutti i problemi fisici arrivati con l'infortunio dello scorso US Open , ha espresso tutta la sua gioia per il successo di oggi: "Prima di tutto voglio congratularmi con Carballes Baena. Diventa sempre più duro affrontare questi ragazzi. Hai fatto un grande lavoro e apprezzo le tue parole".

Berrettini, i ringraziamenti dopo Marrakech

Berrettini ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo torneo, grazie per ospitarci. Sono arrivato qui nel 2018 e da allora il torneo è migliorato tantissimo. Ci avete accolto benissimo. Voglio ringraziare il mio team, quelli qui e quelli rimasti a casa". Sui suoi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento negli ultimi anni: "Sono stati due anni duri ma anche grazie a loro sono riuscito a superarli. Il mio corpo non mi permetteva di giocare. Grazie a chi ha permesso il mio ritorno in campo". Infine, un ringraziamento speciale a tutti i suoi sostenitori: "E il pubblico è stato incredibile, grazie a tutti. Mi avete dato l'energia in più che mi serviva. So che tutti gli italiani mi hanno fatto un tifo pazzesco, in questi mesi difficili mi siete stati vicini. È solo l'inizio".