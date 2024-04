Bublik il burlone, ci risiamo: a Montecarlo al servizio c'è la raccattapalle

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) - Giornata assolutamente da dimentica per il tennista kazako Alexander Bublik . Il classe '97, nato in Russia, all'esordio all' Atp Masters 1000 di Montecarlo è stato eliminato dal croato Borna Coric con un nettissimo 6-1 6-1 dopo poco più di un'ora di gioco. Il numero 18 della classifica mondiale, come spesso accade, si è reso protagonista di un simpatico siparietto.

Bublik show a Montecarlo

Lui, che spesso effettua la battuta da sotto, stavolta ha addirittura coinvolto una raccattapalla invitandola a servire al posto suo. "Puoi battere tu per me?" le dice, offrendole la racchetta, quando è già sotto di un set e un game e sul 30 pari al secondo. La ragazza, dapprima titubante, dopo aver ricevuto il consenso da parte del giudice di sedia, ha effettuato la battuta non riuscendo però a farla passare dall'altra parte del campo. Tra le risate e gli applausi dei presenti, Bublik ha poi dato il cinque alla raccattapalle tornando in campo e ringraziando l'avversario per essere stato al gioco.