Musetti straordinario a Montecarlo: Fritz ko in 2 set! Chi affronta al 2° turno

Match complesso per Musetti che al sesto game del primo set cede il servizio. Un passo falso fatale, ma non per il classe 2002 che reagisce piazzando un doppio break e portandosi a servire per il set portandolo a casa alla prima occasione sul 6-4. Nel secondo è subito botta e risposta tra i due, ma al nono game è fatale a Fritz il 5-4 con break che viene completato e convertito al secondo match point nel doppio 6-4 che regala a Musetti il passaggio del turno. Nel lato del tabellone di Djokovic, ai sedicesimi di finale Musetti sfiderà il vincente del derby francese fra Fils e Mannarino.

