Sinner-Sonego eliminati a Montecarlo: Gille e Vliegen passano il turno

MONTECARLO - In attesa del debutto nel torneo singolare Jannik Sinner scalda i motori nel Principato partecipando al torneo di doppi, chiaramente in coppia con Lorenzo Sonego. Il duo azzurro ha perso in rimonta al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo battendo la coppia belga numero 29 al mondo composta da Sander Gille e Joran Vliegen: 6-7(3), 7-5, 10-7 al super tie-break dopo un'ora e 31 minuti di gioco. Coppia belga che è cresciuta nel proseguire del match riuscendo a trovare, specie con Gille, la soluzione al servizio degli azzurri con risposte aggressive. Sinner-Sonego hanno mostrato i loro limiti da doppisti non riuscendo a trovare alternative o "Piano B" all'aggressività degli avversari.