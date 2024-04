Berrettini a nudo, dalla depressione al ritorno: "Facevo fatica ad alzarmi"

TORINO - “Zeta”, la nuova serie originale di Red Bull svela il protagonista della prima puntata: Matteo Berrettini. In un racconto intimo e sincero, il tennista italiano ci porta all’interno di un anno difficilissimo in cui ha dovuto combattere con un avversario che non ha paura a nominare: la depressione. In 6 minuti intensi ed emozionanti, “Il Martello” del tennis italiano ci racconta di come tutto è iniziato al fianco di suo fratello, della lunga catena di infortuni iniziata addirittura a 9 anni, dei successi più importanti e della subdola capacità della depressione di colpire anche chi, come Matteo, sembra avere tutto dalla vita. Ma è anche una confessione a cuore aperto su come ha ricostruito la sua vita e la sua carriera, dopo aver toccato il fondo a seguito dell’ennesimo infortunio patito durante gli US Open del 2023. «È stato il momento più difficile - racconta Berrettini -. Durante il quale ho sentito che il serbatoio si era completamente svuotato e che facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto la mattina. A un certo punto ho detto: adesso faccio solo le cose che mi va di fare. Ho dovuto prendermi cura di me stesso». Matteo ha iniziato così un suo percorso, ripartendo dalle origini della sua passione per ritrovarsi e ritrovare la gioia di giocare a tennis. «Tutto questo lavoro che ho fatto su me stesso mi dà la forza di dire che sicuramente ci saranno momenti difficili, momenti tristi, però ripartire con un’energia migliore rispetto al passato e ritrovare gioia ed eccitazione per un evento che sta arrivando e non il terrore di dire: adesso succederà qualcosa».