Musetti batte Fils in due set: chi incontra agli ottavi di Montecarlo

Musetti-Fils, la partita

Primo set perfetto per Musetti che strappa subito il servizio al francese e non concede nulla a servizio se un un game ai vantaggi (il 5°) per chiudere 6-3 in 38' con un solo 3 errori gratuiti. Il copione si ripete anche nel 2° set con break al 3° gioco poi confermato per il 3-1 e poi al 7° gioco volando sul 5-2 e servizio ma, sul più bello, Musetti cala: subisce un parziale di 12 punti a 1 che riportano Fils in partita sul 5-5! Il francese però paga la rimonta e Lorenzo si rianima: break per riportarsi al servizio per chiudere il match sul 6-5, il game si decide ai vantaggi