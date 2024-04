Sinner-Struff: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Dopo un successo molto convincente contro Sebastian Korda, Jannik Sinner si prepara ad affrontare gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Solo tre game concessi all'avversario statuintense, questo il bigliettino da visita che il campione azzurro presenta davanti a Jan-Lennard Struff, numero 25 del mondo e capace di passare il secondo turno con il successo ai danni di Coric. "Non è stata una partita facile, nonostante il punteggio. Io e Korda abbiamo uno stile di gioco simile: preferiamo entrambi il cemento, non giochiamo come i classici specialisti della terra battuta ma ci piace colpire piuttosto piatto e ne è venuta fuori una partita un po' diversa", Jannik Sinner ha commentato così il primo match a Montecarlo e poi ha aggiunto: "Mi sono mosso abbastanza bene in queste condizioni e sono soddisfatto per questo primo match sulla terra. Il servizio sarà importante nei prossimi turni, speriamo di migliorare le percentuali e soprattutto di utilizzare qualche rotazione. Ogni anno è dura venire qui e fare buone prestazioni, ma sono contento di come ho giocato oggi. Vediamo cosa succederà al prossimo turno".

Atp Montecarlo, Sinner-Struff in tv e in streaming

Il match degli ottavi di finale del Masters 1000 monegasco tra Sinner e Struff in programma giovedì 11 aprile nel pomeriggio (se non dovessero esserci altre complicazioni per la pioggia) sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre sarà disponibile una diretta testuale sul sito di Tuttosport. Anche il match di Sonego è previsto nel tardo pomeriggio, mentre Musetti scenderà in campo prima dell'altoatesino.

Sinner e Struff, i precedenti

Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si sono incontrati in una sola occasione in carriera, il mese passato nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. In quell'occasione vittoria netta dell'azzurro che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Quella degli ottavi di finale sarà quindi la seconda sfida tra l'altoatesino e il tedesco.