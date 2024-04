Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Djokovic contro Musetti un anno dopo, ancora a Montecarlo. L’anno scorso la sfida sulla terra rossa monegasca terminò con la vittoria dell’azzurro, l’unica in quattro precedenti. Musetti ha raggiunto gli ottavi del torneo di Montecarlo battendo in due set il francese Arthur Fils , numero 36 della classifica Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 mentre il campione serbo, numero 1 del mondo e del tabellone, ha superato il russo Roman Safiullin col punteggio di 6-1, 6-2.

Dove vedere Musetti contro Djokovic

La sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si giocherà giovedì 11 aprile: è il terzo match in programma dalle 11 sul Campo Ranieri III del Monte Carlo Country Club. Presumibilmente inizierà tra le 14 e le 15. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky e in diretta streaming sarà disponibile su NOW e SkyGo.

