“Imbecilli”, “Ciechi”: urla e insulti, Medvedev fuori controllo a Montecarlo

Medvedev furioso, cosa è successo

Durante il secondo set, infatti, Medvedev ha contestato duramente una chiamata del giudice di linea, innervosendosi e perdendo poi i successivi due game. Poi, ha addirittura chiamato "imbecilli" e "ciechi" giudice di sedia e giudici di linea. A fine partita, il russo ha poi dichiarato: "So chi sono e da dove vengo. So che a volte perderò il controllo in campo, sia per me stesso, per la mia squadra, per gli spettatori o per l'arbitro. Sto cercando di lavorare su questo in modo da perdere meno la testa e non influenzare il mio gioco. A volte non controlli le tue emozioni, ma poi c'è spazio per correggere".