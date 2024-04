Medvedev, ko e fischi: lancia la racchetta, sbraita e serve l’assist a Sinner

Medvedev, ennesimo brutto show

All'11° gioco il russo serve sul 5-5 sotto 15-30, durante lo scambio il dritto incrocato di Khachanov finisce in corridoio, il giudice di linea non vede (perché coperto da Medvedev), il giudice di sedia non chiama out e alla fine Khachanov si aggiudica lo scambio (15-40). Medvedev, visibilmente nervoso, commette l'8° doppio fallo regalando il break all'avversario: prima lancia la racchetta spinto dal troppo nervosismo e poi inizia un durissimo scontro verbale con il giudice di sedia Carlos Bernardes. Il direttore di gara chiude un occhio dando solo un punto di penalità al russo. Il tutto condito dai fischi dei presenti sul Campo Ranieri III.