Super Sinner schianta anche Struff: chi sfiderà ai quarti a Montecarlo

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Un ottimo Jannik Sinner prosegue il suo momento d'oro e avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo . Sulla terra rossa del Principato, il campione azzurro si sbarazza in due set del tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 del mondo, in 6-4 6-2 dopo un'ora e 18 minuti di gioco. Sinner avanza nel prossimo turno che mette in palio un posto in semifinale e dove ad attenderlo ci sarà uno tra Dimitrov e Rune.

Diretta Masters 1000 Montecarlo: segui LIVE

Sinner ai quarti, Struff ko

Sinner parte bene scippa il servizio nel terzo game, Struff non ci sta e risponde a tono riportando tutto in equilibrio in quello successivo. Equilibrio che si interrompe nuovamente nel momento clou con Sinner che passa avanti nel nono game e portandosi al servizio chiude il primo set alla prima occasione sul 6-4. Nel secondo è sempre il terzo game ad essere fatale per Struff con Sinner che ruba nuovamente il servizio all'avversario per poi ripetersi nel settimo game con iil 5-2 che lo porta a servire per il match. Senza esitazioni l'altoatesino al primo match point chiude il match e si aggiudica un posto ai quarti di finale chiudendo in 6-4, 6-2.