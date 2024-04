Sinner-Rune: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Sinner-Rune: quando e dove seguire il match

La sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune, valida per gli quarti di finale dell'Atp Montecarlo, andrà in scena venerdì 12 aprile, sul campo Rainier III, non prima delle 13. Il match dei quarti di finale del Masters 1000 monegasco sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre sarà disponibile una diretta testuale sul sito di Tuttosport.