Berrettini dà forfait per l’ATP di Monaco: il motivo dietro la decisione

Berrettini salta Monaco di Baviera

La decisione di Berrettini, arrivata nel giorno del suo 28esimo copmpleanno, di rinunciare a Monaco di Baviera è dettata dal fatto di voler presentarsi al meglio ai prossimi appuntamenti. A fine aprile il Masters 1000 di Madrid con l’azzurro che sarà in tabellone grazie al ranking protetto. Poi gli Internazionali d'Italia e Matteo, grazie ad wild card come per Fabio Fognini, non vuole perdersi il ritorno davanti al proprio pubblico che manca dal 2021. E guardando più avanti c'è il Roland Garros e Berrettini ha una grande voglai di tornare tra i grandi.