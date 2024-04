Rune fischiato, gestaccio al pubblico: Sinner si ferma, arriva il supervisore

Rune e il gesto al pubblico di Montecarlo

La reazione non si è fatta attendere: il numero 7 del ranking ATP ha replicato con un gesto inequivocabile, come a voler dire “parlate, parlate…”, beccandosi un nuovo warning che lo ha mandato su tutte le furie. Il gioco si è fermato, Sinner ha iniziato a “riscaldarsi” sul posto per evitare di riprendere il match a freddo e sul campo è arrivato anche il supervisore che ha discusso con il giudice di sedia calmando il giocatore. Holger ha poi mandato in rete il rovescio dello 0-40, garantendosi però il tie-break dopo una grande rimonta.