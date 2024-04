Sinner fa paura: "Sapevo che Rune avrebbe fatto il caos, sono cresciuto ancora"

MONTECARLO - Jannik Sinner torna per il secondo anno consecutivo in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo prendendosi anche la rivincita contro quell'Holger Rune che lo sconfisse la scorsa edizione. L'azzurro ha vinto una dura sfida in 3 set dopo 2 ore e 40 minuti contro il danese, le sue parole al termine del match: "È stata una partita difficile, con alti e bassi. Ho avuto due match point nel secondo set e può succedere. Sono stato bravo a rimanere molto concentrato su me stesso. C'è voluto molto oggi, non è mai facile contro Rune soprattutto in queste occasioni. So che lui può creare un po' di caos come l'anno scorso ma fa parte del processo di apprendimento e sono contento per oggi perché era una partita difficile".