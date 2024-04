Bolelli-Vavassori eliminati ai quarti a Montecarlo nel doppio: Arevalo-Pavic ok

Vavassori e Bolelli ko contro Arevalo e Pavic

I due azzurri, dopo essersi sbarazzati all’esordio del francese Rinderknech e del monegasco Vacherot, in tabellone grazie ad una wild card ed essersi ripetuti contro gli argentini Gonzalez e Molteni, ottavi favoriti del seeding, hanno ceduto per 6-3, 7-6 (7-4), in un’ora e 24 minuti di partita, alla coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, protagonisti nel turno precedente dell’eliminazione dell’indiano Rohan Bopanna e dell’australiano Matthew Ebden, primi favoriti del seeding.