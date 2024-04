Djokovic-Ruud sarà l’altra semifinale a Montecarlo: De Minaur e Humbert ko

Djokovic show, 2-0 a De Minaur

Novak Djokovic torna in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. Il serbo ha battuto nei quarti l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 6-4, in poco più di due ore di gioco. Un match con tante insidie per Djokovic che ha giocato una partita altalenante, apparso in difficoltà sul piano fisico in un secondo set con sette break in 10 game giocati. Grazie a questa vittoria, Nole diventa il giocatore con più semifinali in carriera nei Masters 1000: sono 77, una in più di Rafael Nadal. In semifinale il serbo se la vedrà con