Sinner-Tsitsipas: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner affronta Stefanos Tsitsipas in semifinale al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che sta entrando nel vivo sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il 22enne di Sesto Pusteria ha superato i quarti battendo l'ostico danese Holger Rune, numero 7 del ranking Atp e del seeding, in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 6-3 in 2 ore e 40 minuti mentre il tennista greco ha superato in due set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4, 6-2.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas: diretta tv e streaming La semifinale tra Sinner e Tsitsipas è in programma sabato 13 aprile sul Court Rainier III non prima delle 13.30 e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport. Sarà disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, sul sito di Tuttosport, sarà disponibile la diretta testuale dell'incontro.

Sinner, che numeri dopo gli Us Open 2023 Sinner continua a vincere e a ottenere grandi risultati. Dagli Us Open 2023, i suoi numeri negli scontri diretti contro i più forti della classifica mondiale sono incredibili. L'azzurro, infatti, è riuscito a battere, senza mai perdere, ben cinque volte Medvedev e due volte, sempre senza ko, Rune, Rublev e Dimitrov. Con Tsitsipas, prossimo avversario, dopo gli Us Open, ha avuto un solo precedente che Jannik ha portato a casa. 'Pareggio' di 1 successo a testa nei confronti con Alcaraz mentre contro Djokovic ha vinto 3 volte su 4. Insomma, dopo gli Us Open 2023, Sinner ha praticamente trionfato in tutti gli scontri diretti, collezionando 18 vittorie su 20 (con una media del 90%).

