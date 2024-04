Bufera Rune, durissimo attacco all’ATP per un post su Sinner: “Ora spiegatemi”

Dopo la vittoria nel 2023 in semifinale, Holger Rune è costretto ad arrendersi a Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Vendetta perfetta quella del fenomeno azzurro che al terzo set è riuscito a liberarsi del danese conquistando il pass per il penultimo atto del torneo contro Stefanos Tsitsipas. Un match non facile per il 22enne di San Candido che dopo essersi portato sull'1-0 ha subito il pari del classe 2003 al termine di un secondo set molto acceso e nel quale Rune ha mostrato ancora una volta tutti i suoi limiti caratteriali. Alla fine Sinner è riuscito a spuntarla nel terzo e decisivo set, ma per il talento danese le polemiche non sono finite al termine dell'incontro.

Rune e l'episodio contro Sinner Nell'11° game del secondo set, con Sinner sullo 0-30, Rune ha messo in piedi una sceneggiata con il pubblico del Principato verso il quale si è rivolto con gesti eloquenti dopo che il giudice di sedia lo aveva punito con un warning al servizio per violazione di tempo. Il danese ne ha ricevuto subito un altro e ha così preteso anche l'ingresso in campo del supervisore per proseguire il match. Uno stop che gli ha consentito di fermare il ritmo di Sinner e di evitare un break che ha poi portato l'incontro al terzo set.

Rune attacca Atp e arbitro Nonostante quanto fatto in campo, la polemica di Rune è proseguita anche sui social contro la stessa Atp, rea di aver condiviso un post pro Sinner. E così Rune si è sfogato con le seguenti parole: “Che la forza sia con te, Sinner? Che significa, Atp? Non certo che tu mi abbia dato le migliori condizioni in primis, facendomi giocare 2 partite il giorno prima senza lasciarmi quasi nessun tempo di recupero. Il giudice arbitro ha commesso errori cruciali e ha dato un'ammonizione sbagliata che ha disturbato il gioco. Che la forza sia con te? Cristo”.

