Nadal in campo dopo oltre tre mesi: è subito sfida contro l’Italia

BARCELLONA (Spagna) - Rafael Nadal, che non gioca a livello competitivo da più di tre mesi, tornerà in campo la prossima settimana sulla terra battuta al torneo Atp 500 di Barcellona, dove affronterà al primo turno l'italiano Flavio Cobolli. Il 37enne spagnolo, con 22 titoli del Grande Slam e sceso al 646° posto nella classifica mondiale, da tre mesi a questa parte si è ritirato da Doha, Indian Wells e Montecarlo, comunicando ogni volta lo stesso motivo: "Il mio corpo non mi lascia andare in campo, non me lo permette".