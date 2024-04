Sinner penalizzato, clamoroso errore dei giudici e Tsitsipas ringrazia...

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Ha del clamoroso quanto accaduto nel quinto game del terzo set della sfida tra Sinner e Tsitsipas , valida per le semifinali del Masters 1000 in corso di svolgimento sulla terra rossa di Montecarlo, nel Principato di Monaco, non c'è l'Hawk Eye automatico. Un incredibile abbaglio del giudice di gara, che penalizza il talento azzurro che, 1-1 nel computo dei set, nel terzo si sarebbe portato sul 4-1, con poi il servizio a favore.

Sinner penalizzato dal giudice di gara

Jannik gioca benissimo in risposta e ha la chance ai vantaggi per raggiungere il doppio break e mettere in discesa la sfida. Il colpo di Tsitsipas esce di almeno venti centimetri, e sarebbe stato doppio fallo, ma il giudice di gara non se ne accorge e concede il punto al greco, che poi conclude il game tenendo il servizio e accorciando sul 2-3. Anche sui social è scoppiato un vero e proprio caso, con gli utenti della Rete che hanno pubblicato una serie di commenti stizziti per l'incredibile errore che ha penalizzato Sinner in un momento cruciale del match.