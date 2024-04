Djokovic fuori dopo Sinner! A Montecarlo la finale è Ruud-Tsitsipas

MONTECARLO - Continua la maledizione di Montercarlo per Novak Djokovic , eliminato in semifinale la Masters 1000 del Principato! Il numero 1 al mondo è stato sconfitto in tre set da Casper Ruud (numero 8 al mondo) con il punteggio di 6-4 , 1-6 , 6-4 dopo 2 ore e 16 minuti.

Dopo aver dominato il secondo set il macth sembra in discesa per Nole ma il terzo set diventa un thriller. Il serbo si trova subito sotto 3-0 con Ruud che allunga fino al 4-1! Djokovic si riaccende piazzando un parziale di 13 punti a 2 per ristabilire la parità sul 4-4. Ruud però non si scoraggia, tiene il servizio e si porta 0-40 sul servizio di Djokovic che salva le prime due ma commette un fatale doppio fallo sulla terza per la gioia del norvegese che conquista il 1° successo in carriera contro un Top 3 (1-12). Per Djokovic invece ottava edizione consecutive senza raggiungere la finale dopo il successo del 2015.