Alcaraz, altri punti ATP al vento: niente Barcellona, cosa cambia per Sinner

Carlos Alcaraz non ci sarà a Barcellona. Il tennista spagnolo è alle prese con problemi fisici che lo avevano già costretto a dare forfait al Masters 1000 di Monte Carlo. Ma l'infortunio muscolare al braccio destro gli impedirà di prendere parte anche all' ATP 500 catalano in programma dal 15 al 21 aprile.

Nei giorni scorsi, i media spagnoli avevano già considerato la possibilità che il tennista spagnolo si ritirasse dal torneo dopo il riposo assoluto osservato nelle ultime ore. Poi, il numero 3 al mondo, che a Barcellona sarebbe sceso in campo da campione in carica e testa di serie n.1, ha annunciato la decisione sui propri profili social.

Come cambia il ranking

Se il ritiro da Monte Carlo non ha pregiudicato il punteggio nel ranking ATP, in quanto Alcaraz non aveva preso parte all'edizione dello scorso anno, non esserci a Barcellona può rappresentare un grosso vantaggio per Sinner nella competizione per il 2º posto alle spalle di Djokovic. L'azzurro ha infatti difeso il proprio piazzamento conquistando la semifinale del Masters 1000 monegasco, mentre lo spagnolo perderà 500 punti nella classifica internazionale a causa del ritiro.