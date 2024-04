Tsitsipas trionfa a Montecarlo: battuto Ruud in due set

MONTECARLO - Stefanos Tsitsipas conquista per la terza volta in carriera il Masters 1000 di Montecarlo (11° titolo in carriera) rilanciando la sua stagione. Il tennista greco si è imposto con autorità contro Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-4 in 96 minuti in un match senza storia. Tsitsipas non ha lasciato scampo al norvegese nei primo set dominato in 36' con ben tre break a segno, nel 2° set Ruud insidia il greco al 7° gioco (3 palle break) ma Tsitsipas le annulla tutte (4-3) e sul 5-4 strappa il servizio all'avversario per chiudere la partita.