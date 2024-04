Sinner, la beffa di Montecarlo e gli ascolti record

TORINO - Ascolti sempre al top per il tennis su Sky: ieri la semifinale tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas al Masters 1000 di Montecarlo - dalle 13.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha raccolto ben 940 mila spettatori medi complessivi e oltre 2 milioni di spettatori unici, con l’ 8% di share. Il picco di 1 milione 137 mila spettatori è stato registrato durante le fasi decisive del terzo set. Il greco, passato in finale anche grazie a un errore della giudice, ha poi battuto oggi pomeriggip Casper Ruud e alzato il trofeo per la terza volta in carriera.