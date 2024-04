Nardi ko a Bucarest, non si rialza: il gesto di fair play dell'avversario

Esordio sfortunato per Luca Nardi nel "Tiriac Open" (ATP 250 - montepremi complessivo 651.865 euro) che si sta disputando sulla terra rossa di Bucarest e che segna il ritorno del tour mondiale maschile nella capitale della Romania dopo otto anni di assenza. Il tennista pesarese, numero 81 del ranking Atp, ha perso in tre set contro il brasiliano Thiago Seyboth-Wild col punteggio di 63 67(5) 76(2) un match che lo vedeva condurre di un break nel terzo parziale e che sembrava ormai in suo controllo.