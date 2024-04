Nadal, Cobolli e il ritorno in campo a Barcellona: la decisione finale di Rafa

Rafa Nadal è pronto a tornare in campo. Lo spagnolo, che non gioca una partita ufficiale dallo scorso 5 gennaio, disputerà l'Atp 500 di Barcellona. Ad annunciarlo è stato proprio il maiorchino: "Mi ero riservato di decidere all'ultimo momento perché non sapevo se avrei potuto giocare, ma finalmente domani sarò in campo. Per me è un regalo poter esserci a Barcellona, me la vivo come se fosse il mio ultimo anno qui e voglio godermi ogni momento. Le mie sensazioni sono buone, mi sento pronto a competere e vediamo quello che accadrà" ha detto in conferenza stampa.