Alcaraz, l'infortunio alla mano e Madrid a rischio: "Non voglio mentire..."

Le parole di Alcaraz

"A Monte Carlo ho sentito un forte fastidio all'avambraccio, ma non pensavo fosse qualcosa di serio. Sono poi venuto qui, ma domenica il dolore si è riacutizzato. Questo torneo è molto importante per me, non è stato semplice prendere una decisione del genere. La mia intenzione è quella di tornare a Madrid, ma non sono sicuro di poterci essere. Non voglio mentire dicendo che sarò sicuramente al 100% per Madrid, perché al momento non lo so. Spero di esserci e di vedervi tutti lì", le parole di Carlos Alcaraz.

