Sonego-Fonseca: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

A settembre 2023 si è tolto la soddisfazione di vincere il torneo juniores degli US Open e lo scorso novembre, in occasione delle Nitto ATP Finals, ha fatto da sparring partner a Sinner, Alcaraz e Medvedev. Tra Sonego e Fonseca non ci sono precedenti.

Sonego-Fonseca, dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Sonego e Fonseca è in programma martedì 16 aprile a partire dalle 10 (orario italiano). La sfida verrà trasmessa in esclusiva in diretta tv sui canali di Sky Sport. La sfida di Bucarest sarà trasmessa anche in streaming con la rispettiva applicazione Sky Go, Now e Tennis TV.