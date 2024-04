Fonseca show, il nuovo talento del tennis elimina Sonego a Bucarest!

Lorenzo Sonego esce sconfitto al debutto nel torneo di Bucarest che si disputa sulla terra battuta in contemporanea all'altro 250 di Monaco di Baviera e al 500 di Barcellona . Il tennista azzurro, testa di serie n.6, è stato sconfitto da Joao Fonseca . Il brasiliano classe 2006 si è imposto in due set al termine di una partita equilibrata durata due ore e due minuti con il risultato finale di 7-6 7-5. Fonseca è considerato un astro nascente destinato a fare strada: è il primo tennista della sua età ad aver vinto una partita nel circuito ATP , quando ottenne un successo da sogno nella sua Rio de Janeiro battendo con il risultato di 6-0 6-4 Arthur Fils , 36º al mondo.

A settembre 2023 si è tolto la soddisfazione di vincere il torneo juniores degli US Open e lo scorso novembre, in occasione delle Nitto ATP Finals , ha fatto da sparring partner a Sinner, Alcaraz e Medvedev . Tra Sonego e Fonseca non c'erano precedenti. Ora, nel prossimo turno di Bucarest, il brasiliano affronterà il vincitore della sfida tra Albot e Kovacevic.

Game, set e match: Fonseca 7-6 7-5

Nei successivi tre game non ci sono ancora break e i due arrivano sul 5-5 tenendo sempre i rispettivi turni di battuta. Sul punteggio di 6-5 per Fonseca il brasiliano sfrutta al meglio le indecisioni dell'azzurro e si guadagna il break decisivo per la vittoria finale in due ore e due minuti di gioco.

Secondo set, Sonego-Fonseca 3-3

La prima metà del secondo set risulta molto equilibrata con Sonego e Fonseca che non si assumono troppi rischi. Entrambi tengono il servizio senza problemi. Nel sesto game il brasiliano spreca in maniera ingenua due palle break.

Fonseca vince il primo set al tie-break: 7-6 (7)

I due avversari continuano a rispondersi colpo su colpo e arrivano fino al tie-break. Qui ad avere la meglio è il tennista brasiliano che si vede annullare quattro set point prima di mettere a segno il colpo decisivo.

Primo set, Sonego-Fonseca 5-5

Il brasiliano rialza la testa dopo un avvio complicato: prima annulla il break di vantaggio portandosi sul 4-4 e poi passa avanti nel punteggio neutralizzando ancora una volta il servizio dell'azzurro. Sonego, passato da 4-1 a 4-5, sembra in netta confusione ma poi torna in equilibrio con un altro break: 5-5.

Primo set, Sonego 4-2

Inizio difficile per Fonseca contro l'azzurro. Sonego, dopo aver tenuto per due volte il servizio senza problemi, si porta avanti di un break e continua a non fallire alla battuta. Il brasiliano alza il ritmo con il passare dei minuti.

Sonego-Fonseca, dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Sonego e Fonseca è in programma martedì 16 aprile a partire dalle 10 (orario italiano). La sfida è trasmessa in esclusiva in diretta tv sui canali di Sky Sport. La sfida di Bucarest sarà trasmessa anche in streaming con la rispettiva applicazione Sky Go, Now e Tennis TV.