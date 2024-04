Nadal si arrende a De Minaur, Musetti out con Carballes Baena

BARCELLONA (Spagna) - Tornato in campo dopo tre mesi nel vittorioso match contro Cobolli, Rafa Nadal saluta - al secondo turno - l'Atp 500 di Barcellona . Sulla terra rossa della metropoli spagnola, infatti, il fuoriclasse maiorchino, scivolato al 644° posto del ranking dopo la lunga inattività, è stato sconfitto dal numero 8 del mondo (e 4 sel seeding), l'australiano Alex De Minaur , con il punteggio di 7-5, 6-1.

Musetti ko a Barcellona con Carballes Baena

Non andrà agli ottavi neppure Lorenzo Musetti: l'azzurro numero 24 del ranking mondiale e decimo favorito del tabellone, infatti, si è arreso allo spagnolo Roberto Carballés Baena, 72ª forza del circuito, con il punteggio di 7-6(4), 6-4. Nel prossimo turno, il 31enne di Tenerife - con tutta probabilità - se la vedrà con Tsitsipas, fresco vincitore del Masters 1000 di Monte Carlo, dopo aver eliminato - tra le polemiche per l'incredibile errore arbitrale - Jannik Sinner in semifinale.

