Coppa Davis a Bologna: date e orari dell'Italia, esordio col Brasile

L'Italia di Filippo Volandri si prepara per la Coppa Davis, dove è chiamata a difendere il titolo conquistato alle Final Eight di Malaga nella scorsa edizione. Il numero 2 del ranking mondiale Jannik Sinner, insieme ai suoi compagni di Nazionale, hanno scoperto oggi le date - ufficializzate dagli organizzatori della competizione - dei match con Brasile, Belgio e Olanda, le avversarie nel Gruppo A, in programma a Bologna.