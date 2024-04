Sinner e la preparazione alle Olimpiadi, c'è l’annuncio: “Evento splendido"

BASTAD (Svezia) - "Ciao Jannik Sinner!". È breve, ma colmo di orgoglio per avere ai nastri di partenza il numero due del ranking mondiale, l'annuncio del Nordea Open, l'Atp 250 di Bastad, in Svezia, con il quale ufficializza la partecipazione del talento azzurro. In programma dal 15 al 21 luglio, subito dopo Wimbledon (che quest'anno andrà in scena dal 1 al 14 luglio), il torneo scandinavo sarà, per l'altoatesino, di allenamento in vista delle Olimpiadi di Parigi. Sì perché la manifestazione che si disputa in Svezia prevede, dopo i campo in erba nel Regno Unito, il ritorno sulla terra battuta e dunque una competizione fondamentale per affinare la preparazione in vista del torneo olimpico di Parigi che andrà in scena sui campi in rosso del Roland Garros.