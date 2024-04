“Sinner non è umano...": Paolini illumina Stoccarda poi incorona Jannik!

STOCCARDA (Germania) - Jasmine Paolini sempre più protagonista nel "Porsche Tennis Grand Prix" , torneo Wta 500 con un montepremi complessivo pari a 802.237 dollari, che si sta disputando sulla terra rossa indoor della "Porsche Arena" di Stoccarda, in Germania. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 14 del ranking internazionale (già 13ª nelle classifiche live), ha ottenuto il pass per i quarti di finale battendo la tunisina Ons Jabeur , settima testa di serie del tabellone e numero 9 del mondo, col punteggio di 7-6(8), 6-4.

Ai quarti la Paolini sfida la Rybakina

Nel match che vale un posto per le semifinali l'azzurra sfiderà la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del mondo e del seeding, che negli ottavi di finale ha sconfitto la russa Veronika Kudermetova per 7-6(3), 1-6, 6-4. Negli altri match di giornata, la ceca Marketa Vondrousova (n°6) ha sconfitto la russa Anastasia Potapova 7-6(5), 6-1.

Le parole della Paolini

"È fantastico giocare davanti a questo pubblico, contro Ons che è una delle migliori giocatrici del mondo, oltre che una persona fantastica, è davvero fondamentale per il nostro sport, è meravigliosa da vedere, gioca solo punti belli da vedere. Nell'ultimo anno ho giocato più partite importanti, faccio meno errori, mi piace giocare a questi livelli contro giocatrici del genere", le parole della Paolini al termine del match con la Jabeur. Poi, sul fatto che Jannik Sinner la stia ispirando, aggiunge: "Jannik sta facendo dei risultati clamorosi, penso che non sia umano - dice ridendo -. Lui ispira me e tutti coloro che giocano a tennis. È un bene per il nostro paese ma per tutti in generale". Infine, sulla crescita sulla terra rossa e sulla possibilità di ottenere risultati ancora più importanti su questa superficie: "Chi lo sa, spero di sì. Sono partita bene, ma vedremo. Ora mi diverto a giocare sia sul duro che sulla terra, però vediamo cosa mi può portare la stagione su terra quest'anno".