Da Nadal ai cori dell'Olimpico: lo sfottò al Milan del tennista cuore Roma

ROMA - Eliminato al primo turno da Nadal (6-2 6-3) a Barcellona, Flavio Cobolli è tornato in Italia e nella serata di giovedì era tra gli oltre 60mila spettatori dell'Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan. Dalla terra rossa al manto erboso della Capitale in un batter d'occhio. Nato a Firenze il 6 maggio 2002, il tennista italiano da bambino riceve in regalo per il compleanno una racchettina e una maglia di Francesco Totti. Comincia a prendere confidenza con il tennis fin dall'età di tre anni al Tennis Club Parioli, ma gli piace anche il calcio, dove arriva a giocare, fino ai 13 anni, nelle squadre giovanili giallorosse, nel ruolo di terzino, sotto la supervisione di Bruno Conti. Alla fine opta per il tennis ma la maglia della Roma, come ammesso più volte, è per lui come una seconda pelle.

Cobolli e l'amicizia con Bove

Non poteva dunque mancare all'appuntamento più importante della stagione, ed eccolo insieme agli amici di sempre sugli spalti per sostenere la squadra di Daniele De Rossi e il suo grandissimo amico Edoardo Bove. Col coetaneo - si tolgono appena 10 giorni (il centrocampista è nato il 16 maggio 2002) - ha stretto amicizia proprio nelle giovanili della Roma e il 9 maggio 2021, giorno dell'esordio in Roma-Crotone, sui social scriveva: "Poche volte sono stato così tanto felice ed orgoglioso di un amico come stasera... ti voglio bene Edoà". Era all'Olimpico anche l'11 maggio 2023, quando un gol di Bove piegò il Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata di Europa League (rete decisiva visto lo 0-0 del ritorno alla BayArena), ironia della sorte stesso avversario della Roma anche questa stagione. Un gol che lo fece impazzire di gioia gridando a squarciagola il nome dell'amico e postando sui social questo messaggio: "1/1 palla al centro... chi è il prossimo? Il bello dell'amico che non stanca mai".

Cobolli inarrestabile: gioia Roma e sfottò al Milan Spesso ospite a Trigoria, ha aderito al progetto Roma Cares e quando può non fa mancare la sua presenza allo stadio. Come detto era all'Olimpico ieri e al triplice fischio di Marciniak, con i giallorossi vittoriosi 2-1 nonostante l'inferiorità numerica di oltre un'ora, ha festeggiato l'approdo in semifinale postando una stories su Instagram mentre esulta insieme ai suoi amici sugli spalti. Non manca la frecciatina al Milan e ai suoi sostenitori: "Ma che siete venuti...". Serata Magica, come la Roma, per Cobolli e gli oltre 60mila dell'Olimpico.

