Arnaldi si arrende a Ruud: l'avventura a Barcellona finisce ai quarti

BARCELLONA (Spagna) - Termina l'avventura di Matteo Arnaldi al 'Barcelona Open Banc Sabadell', ATP 500 con montepremi 2.782.960 euro che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Per il tennista sanremese, numero 40 del mondo, arriva il ko contro il norvegese Casper Ruud, recente finalsita a Monte-Carlo (con successo in semifinale contro Novak Djokovic) e vincitore di ben 26 partite in stagione con quella odierna. Dopo gli ottimi successi contro gli argentini Baez e Trungelliti, si ferma dunque il cammino del classe 2001.

Ruud elimina Arnaldi

Il norvegese, numero 6 del mondo e terza testa di serie del torneo, si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1 ora e 34 minuti. Nel finale qualche rimpianto per l'azzurro che sciupa quattro palle break sul punteggio 5-3 nel secondo set, lasciano a Ruud la possibilità di chiudere al primo match point disponibile. In semifinale Ruud affronterà ora l'argentino Tomas Martin Etcheverry, che in precedenza ha battuto l'inglese Cameron Norrie con un doppio tie-break per 7-6 (4), 7-6 (1).