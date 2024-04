Edizione Primavera di Sport è Salute, in edicola il 20 aprile con Tuttosport

Lo speciale di primavera di Sport è Salute, in edicola solo il 20 aprile con Tuttosport, è dedicata al grande protagonista degli ultimi mesi: il tennis. Con interviste e approfondimenti, Sport è Salute svela i segreti della nutrizione per chi vuole cimentarsi con racchetta e palline in un campo in terra rossa (o qualsiasi altra superficie), ma anche quelli dell’aspetto mentale, sempre importante in uno sport individuale che, in ogni punto, scambio o servizio, pone l’atleta a contatto con i propri limiti. Così, mentre i campi da tennis si riempiono grazie all’effetto Sinner, Sport è Salute intervista il professor Fabrizio Angelini, esperto di nutrizione dello sport, e il dottor De Gaspari, psicologo dello sport, al fianco della Nazionale italiana che ha vinto la Coppa Davis.

Primavera è anche la stagione in cui tutti coloro che vogliono fare sport all’aperto si confrontano con un nemico “invisibile”: l’allergia. Sport è Salute racconta trucchi per non rinunciare mai a un allenamento e presenta gli studi che stanno squarciando il velo su come il cambiamento climatico sta influenzando anche questo aspetto. Il campione olimpico Antonio Rossi spiega i vantaggi per la salute della pratica sportiva della canoa. Sport è Salute viaggia per l’Italia a scoprire i percorsi più adatti per appassionarsi a questo sport straordinario. Inoltre, su Sport è Salute è possibile trovare gli ultimi aggiornamenti scientifici su obesità e miopia e il loro rapporto con la pratica sportiva di tutti i giorni.