Djokovic punta tutto su Roma! La mossa su Madrid e il nuovo assist a Sinner

MADRID (Spagna) - In attesa di capire la situazione di Carlos Alcaraz (forfait a Montecarlo e Barcellona) il Masters 100 di Madrid ha già una rinuncia importante: Novak Djokovic! Il numero 1 al mondo, sconfitto da Ruud in semifinale a Montecarlo, non scenderà in campo sulla terra rossa spagnola per prepararsi al meglio per il Foro Italico (6 al 19 maggio), scelta non nuova per il campione serbo che in passato aveva già saltato il Masters spagnolo per Roma (2014, 1025, 2021, 2023).

Djokovic, malgrado la semifinale nel Principato, non era sembrato al meglio della condizione: tanti errori non forzati, fatica nel vincere gli scambi prolungati da fondo e, complessivamente, un po' arrugginito dopo il lungo stop. Non avendo punti da difendere a Madrid al serbo non cambia nulla in ottica classifica.