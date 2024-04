Ex numero 1 del mondo, la campionessa si ritira dal tennis a 30 anni

È tempo di addii per Garbine Muguruza . La tennista spagnola classe 1993, ha annunciato durante la conferenza del Laureus World Sports Awards l'addio al tennis professionistico dopo 25 anni di carriera. Non un curriculum qualunque per la ex n.1 al mondo, che in passato ha trionfato al Roland Garros nel 2016, a Wimbledon nel 2017 e alle WTA Finals nel 2021.

Le parole di Muguruza

"La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti importanti e di aneddoti - ha dichiarato la tennista - ma sento che è arrivato il momento per me di ritirarmi, aprendo questo nuovo capitolo della mia vita, una nuova era, una nuova vita. Se 25 anni fa, quando ho iniziato a colpire le prime palline da tennis, qualcuno mi avesse detto che sarei diventata una tennista professionista e che avrei realizzato il mio sogno di diventare numero 1 del mondo avrei pensato che questa persona fosse pazza".

"Il tennis mi ha dato tantissimo in questa prima parte della vita. E’ stato un viaggio fantastico in cui ho vissuto situazioni uniche. Ho viaggiato in tutto il mondo, venendo a contatto con molte culture diverse. Sono grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato durante questo viaggio perché senza di loro non sarei mai arrivata fin qui”, ha concluso l'ex n.1 WTA.

L'omaggio del Laureus World Sports Award

L'organizzazione della celebre cerimonia di premiazione ha voluto omaggiare l'atleta con un messaggio di congedo pubblicato sui propri profili social: "Chiuso un capitolo, se ne apre un altro. La pluricampionessa spagnola del Grande Slam ed ex n.1 al mondo Garbine Muguruza, ha annunciato il ritiro dal tennis in occasione della conferenza del Laureus World Sports Awards in programma lunedì 22 a Madrid. Garbine si unirà al Laureus nel ruolo di ambasciatore, allo scopo di aiutare i giovani grazie al potere dello sport , continuando così a fare tanto per il tennis".