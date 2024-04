Sinner incoronato dalla leggenda: “In lui rivedo me stesso da giovane”

"Adoro Jannik Sinner, ovviamente", "quando vedo Jannik vedo una versione giovane di me stesso, adoro la sua attitudine mentale, che perda o che vinca". Lo ha detto l'ex tennista e allenatore tedesco Boris Becker in conferenza stampa a Madrid, nell'ambito della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards. Becker, che ha notato la similitudine tra lui Sinner per via dei capelli rossi, ha definito il campione italiano e lo spagnolo Carlos Alcaraz come lo Yin e lo Yang.