Roma, sale la febbre per Sinner e soci. L'impegno di Sky

TORINO - Sky, broadcaster ufficiale dell’Atp Tour, trasmetterà l’81ª edizione degli Internazionali Bnl d’Italia, offrendo in diretta ai propri abbonati, sui canali Sky Sport e sull’app Sky Sport Plus, tutti gli incontri del tabellone principale di singolare e doppio del torneo maschile e di quello femminile. Tredici giorni di straordinaria copertura dell’evento, anche in streaming su Now, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e che avrà il suo “cuore” nell’avveniristico studio 2 di Milano Santa Giulia, con la magia dell’AR, la realtà virtuale. Sinner e tutti gli altri campioni già fanno salire la febbre del Foro...