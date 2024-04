Musetti saluta il torneo di Madrid: ko in due set contro Seyboth Wild

Lorenzo Musetti esce di scena dal "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Il carrarino, numero 29 del mondo, ha infatti perso al secondo turno contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild , numero 64 della classifica Atp .

Musetti out a Madrid

Musetti, in quanto testa di serie, era all'esordio nel torneo e non è riuscito a superare il turno. L'italiano è stato battuto da Thiago Seyboth Wild, che ha vinto in due set con il punteggio di 6-4 6-4.