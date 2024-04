Sinner-Sonego: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner si prepara a fare il suo debutto da testa di serie numero 1 (prima volta in carriera) nel Masters 1000 di Madrid e lo farà al 2° turno, il suo avversario è il suo compagno di doppio Lorenzo Sonego . Per Sinner Madrid è una ghiotta occasione per mettere ancora più punti nel suo ranking, infatti non avendone da difendere (l'anno scorso non partecipò) ogni match è un passo in più verso il numero 1 del mondo Novak Djokovic (assente anche quest'anno). Sinner al suo 2° torneo su terra rossa a differenza del connazionale che sta cercando di ritrovare fiducia sulla superficie amica: Sonego (numero 52 al mondo) è reduce dal ko al 1° turno di Bucharest contro il giovane talento brasiliano Fonseca e a Madrid ha battuto il veterano Gasquet al 1° turno. Per "Sonny" un'opportunità da sfruttare perché Sinner è fermo da due settimane con solo Montecarlo nelle gambe a differenza del tennista torinese al suo 5° torneo su terra rossa. Jannik nel Principato ha avuto bisogno di qualche set per prendere fiducia con la superficie, qui diversa contando anche il fattore altura.

Sinner-Sonego: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Sonego, valida per il 2° turno del Masters 1000 di Madrid, è in programma sabato 27 aprile come secondo match sul Manolo Santana Stadium, quindi inizio non prima delle 12:30. Il match ssarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner-Sonego, i precedenti

Sinner e Sonego si sono affrontati 4 volte in carriera, tutte nel 2023 con l'altoatesino sempre vincente. Quinto scontro diretto ma il primo su terra rossa, infatti tutti i precedenti sono stati su cemento ed erba, l'ultimo agli ottavi di finale di Vienna con Sinner vincente in due set.