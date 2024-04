Sinner brutale a Madrid: schiantato l'amico Sonego senza pietà

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner fa il suo debutto al Masters 1000 di Madrid vincendo il derby contro Lorenzo Songeo ed avanzando al 2° turno del torneo. La testa di serie numero 1 ha vinto con il punteggio 6-0 , 6-3 dopo un'ora e 8 minuti, si tratta del 5° successo su 5 incontri contro il torinese rimanendo imbattuto nei derby azzurri (13 vittorie su 13 incontri). Sinner ha indirizzato subito il 1° set con un parziale di 16 punti a 3 per portarsi sul 4-0 (doppio break) e chiudere in 6-0 con Sonego in gravi difficoltà soprattutto di mobilità/reattività oltre ad una gran confusione tattica. Il tennista torinese abbozza una reazione ad inizio 2° set ma poi Jannik riprende il controllo della partita chiudendo 6-2. Per il numero 2 al mondo prossimo turno contro il vincente tra Kotov e Thompson .

Le parole del tennista azzurro dopo il successo nel derby: "Ho cominciato bene, molto solido, lui era un po' troppo precipitoso, sono restato calmo. Sono partite difficili da giocare perché siamo molto amici, abbiamo una amicizia profonda, giochiamo insieme in Davis e questo rende tutto più difficile, mentalmente ho cercato di isolare la parte dell'amicizia. Abbiamo grande rispetto tra di noi - aggiunge - Giocare contro Lorenzo non è semplice, lui ha fatto tanti errori e non si sentiva benissimo. Vediamo cosa avviene nel prossimo turno,. Auguro un in bocca al lupo, sta vivendo un momento diverso della sua carriera e gli auguro il meglio. Negli ultimi due anni ho migliorato parecchio, posso ancora migliorare, domani è una giornata di allenamento per trovare una migliore sensazione sul campo"

Secondo Set: Sinner 6-3

La partita si gioca sui turni sdi servizio di Sinner che è impeccabile portandosi sul 5-2 e poi, sul 5-3, mandare i titoli di coda.

Secondo Set: Sinner 4-1

Dopo le difficoltà del primo set Sonego si sblocca tenendo il servizio al 2° game del secondo set ma al 4°, avanti 40-15, ritornano le difficoltà: Sinner rimonta e strappa il servizio per il 3-1 per poi confermare il break (4-1).

Primo set: Sinner 6-0 (25')

Il parziale negativo prosegue per Sonego con Sinner implacabile: secondo break (4-0), servizio tenuto ai vantaggi rimontando dallo 0-30 (5-0) e poi terzo break per chiudere un primo set in 35 minuti davvero complicato per Sonego sotto ogni punto di vista.

Primo Set: Sinner 3-0

Sinner non sembra patire le settimane di riposo dopo Montecarlo: tiene il servizio a 0, lo strappa a 0 a Sonego e poi conferma il break per il 3-0 (parziale di 12 punti a 1).

Sinner-Sonego: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Sonego, valida per il 2° turno del Masters 1000 di Madrid, è in programma sabato 27 aprile come secondo match sul Manolo Santana Stadium, quindi inizio non prima delle 12:30. Il match ssarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinner-Sonego, i precedenti

Sinner e Sonego si sono affrontati 4 volte in carriera, tutte nel 2023 con l'altoatesino sempre vincente. Quinto scontro diretto ma il primo su terra rossa, infatti tutti i precedenti sono stati su cemento ed erba, l'ultimo agli ottavi di finale di Vienna con Sinner vincente in due set.