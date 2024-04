Marija Timofeeva shock, derubata un'altra volta a Madrid: il furto è clamoroso

Marija Timofeeva e la denuncia sui social

"Ciao a tutti, sono Marija Timofeeva. Ed eccomi di nuovo in Spagna sei mesi dopo ed ecco che sono stata derubata di nuovo. Quindi, vorrei condividere la mia storia e potrei davvero aver bisogno di alcuni consigli da parte di persone che potrebbero essersi trovate in una situazione simile", ha esordito la tennista nella sua storia denuncia su Instagram. Poi ha proseguito: "A quanto pare negli ultimi giorni mentre ero qui a Madrid qualcuno ha speso soldi dal mio conto bancario, poco più di 10.000 euro (8.576 sterline). Sto impazzendo perché non so come sia potuto succedere: fisicamente la mia carta è stata con me per la maggior parte del tempo, tranne un episodio in cui l'ho lasciata nella mia stanza mentre la stanza veniva pulita dalle cameriere del albergo". In seguito alle indagini effettuate, è emerso che il denaro sottratto sarebbe stato speso nelle vicinanze al suo alloggio. Timofeeva ha chiesto consigli anche ai suoi follower su come comportarsi: "Normalmente per l'acquisto online è necessario un codice di conferma che normalmente arriva sul mio telefono ma non è successo. Sì, non lo so, le circostanze sono pazzesche e non so come possa accadere, quindi per favore condividete qualcosa e siate consapevoli delle persone in Spagna e di queste situazioni perché succede ogni ca**o di volta: vengo qui e la situazione va fuori controllo".

Le precisazioni della Timofeeva

Sono stati in tanti a dare dei consigli alla tennista, che comunque in un secondo momento ha tenuto a precisare: "Solo per chiarire alcune cose: 1) Non ho ricevuto nessun SMS relativo ai soldi spesi dal mio conto perché la sim collegata alla banca non è la mia principale, quindi fino ad oggi non l'ho installata. 2) La mia carta è di debito e la mia banca ha opzioni di comunicazione molto limitate, quindi non mi hanno contattato finché non sono stati spesi 10.000 € in un giorno e hanno bloccato la carta. Quindi per ora ho potuto solo inviare loro un'e-mail e sperare che possano rimborsare i soldi 3) Non ho usato bancomat durante il mio soggiorno qui e l'unico posto dove ho usato un lettore di carte è stato l'hotel ufficiale del torneo mentre pagavo la stanza del mio allenatore. 4) Fisicamente la carta era con me e per gli acquisti online, questi truffatori avrebbero avuto bisogno dei suoi dettagli e di un codice di conformità, quindi la domanda principale è: come ca**o hanno fatto a farlo. Scriverò alla polizia e vi terrò aggiornati".